Украинские бойцы сжигают поля в Курской области

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Украинские солдаты выжигают поля в Курской области. Они делают это, чтобы нанести вред мирным гражданам, рассказал РИА Новости командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Пытаются выжечь всё, что можно и нельзя», — отметил генерал-майор.

Алаудинов добавил, что эти действия никак не мешают российским войскам успешно отражать попытку вторжения ВСУ в Курской области. Солдаты продолжают стойко стоять на позициях и вытеснять силы противника.

Ранее украинские войска нанесли удар дроном по многоэтажке в Курске. Инцидент попал на видео.