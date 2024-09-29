сегодня в 14:45

SHOT: опубликовано видео прилета дрона в многоэтажку в Курске

SHOT опубликовал видео попадания украинского дрона по многоэтажному дому на Красной площади в центре Курска. Всего в 100 метрах от здания расположена администрация.

Украинский БПЛА попал во второй подъезд пятиэтажки. Повреждения получили две квартиры.

У одной вылетели двери. Во второй повреждены трубы, отвечающие за снабжение водой. Еще урон получила остановка общественного транспорта. Люди не пострадали.

Сегодня ночью Украина устроила массовый налет дронов на территорию РФ. По данным Минобороны РФ, сбито 125 беспилотников.