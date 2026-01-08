Украинские беспилотники пытаются атаковать Херсонскую область

Вооруженные силы Украины пытаются атаковать территорию Херсонской области с помощью БПЛА, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Работает ПВО. Враг предпринимает попытку массовой атаки БПЛА по территории Херсонской области», — отметил он.

Отмечается, что все экстренные и коммунальные службы приведены в готовность на случай устранения последствий.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили 9 украинских беспилотников над Крымом, Волгоградской областью и Черным морем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.