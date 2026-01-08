Силы ПВО уничтожили девять украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны сбили 9 украинских беспилотников над Крымом, Волгоградской областью и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что БПЛА были сбиты в период с 20.00 мск до 23.00 мск. Все они были самолетного типа.

В частности, 7 БПЛА сбиты над Крымом и по одному БПЛА — над территорией Волгоградской области и над акваторией Черного моря.

Ранее в аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск самолетов в третий раз за день.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.