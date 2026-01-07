Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Транспорт

В аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск самолетов в третий раз за день, сообщили в  пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры необходимы нужны для обеспечения безопасности полетов.

Ранее федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) предупредило  об ограничении работы аэропорта Сочи.

