Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
В аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск самолетов в третий раз за день, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что меры необходимы нужны для обеспечения безопасности полетов.
Ранее федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) предупредило об ограничении работы аэропорта Сочи.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.