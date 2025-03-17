Украинская мина «колокольчик» оторвала стопу жителю Белгородской области

Гладков: мирный житель тяжело ранен миной «колокольчик» в Белгородской области
Происшествия

Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

В населенном пункте Ясные Зори в Белгородском районе Белгородской области мужчина ранен из-за взрыва украинской мины «колокольчик». Ему оторвало стопу, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавшего госпитализировали. У него тяжелое состояние.

Из-за взрыва мины мужчина получил минно-взрывную травму. У него обнаружили травматическую ампутацию стопы.

Ранее мужчина был ранен из-за взрыва мины «колокольчик» в Белгородской области.