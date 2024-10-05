Украинская диверсантка пыталась прорваться в Россию через границу с Эстонией

Для своего плана 18-летняя девушка выбрала участок с густым лесом и под покровом ночи отправилась в путь. При себе у нее обнаружили арматурные ножницы, плоскогубцы, фонарик, ножи, походные спички, газовую горелку, бутылку с бензином и усиленные рабочие перчатки.

При этом документов у диверсантки не было, однако на допросе она заявила, что является гражданкой Украины. Задержанная объясняла свой поступок «личными мотивами» и путалась в показаниях. В настоящее время с девушкой работают сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Фигурантка арестована.

Ранее в Чите суд приговорил к длительным срокам членов преступной группы, совершивших 13 диверсий на объектах РЖД и трансформаторных подстанциях в Москве и Красноярском крае.