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12 диверсантов приговорили к длительным тюремным срокам в Чите

В Чите Второй Восточный окружной военный суд приговорил к длительным срокам членов преступной группы, совершивших 13 диверсий на объектах РЖД и трансформаторных подстанциях в Москве и Красноярском крае, сообщает РБК .

Злоумышленники еще планировали сжечь истребители, расположенные в одной из воинских частей в Приморском крае.

К заключению приговорили Бегояна А.А., Шехтера К.В., Волобуева Д. А., Демешова И.В., Елизарова Е.В., Зельцева К.С., Игамбердиева А.Д., Кириллова М.Д., Кусонца Е.Д., Нематуллоева К.Б., Нижегородова В.М., Нифонтова А.И. и Туртугешева В.Г.

Указанные лица образовали преступную группу. Они планировали подорвать экономическую безопасность и обороноспособность страны. Злоумышленники действовали с декабря 2022 по январь 2023 года.

Объектами их диверсий стали локомотив и шкафы энергоснабжения, трансформаторы, которые нужны для подачи электричества в дома и соцучреждения.

Четыре фигуранта дела приговорены на сроки в тюрьме от 19 до 23 лет. Наказания остальным членам преступной группы составили от 8,5 до 16 лет, пособнику — 4 года. Приговоры в законную силу еще не вступили.