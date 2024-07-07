СК России расследует обстоятельства казни российского военнопленного боевиками ВСУ в зоне СВО. Бойца убили выстрелом в голову, сообщает «Аргументы и факты».

Информация об убийстве была опубликована американским изданием The New York Times. В статье также отмечается, что следователи установят обстоятельства трагедии.

Кроме того, будут установлены обстоятельства ударов украинской армии по Курской области и Донецкой народной республике, в результате которых скончался житель Киевского района, а еще один получил ранения.

Ранее «Искандер» уничтожил две установки ЗРК Patriot в Одесской области.