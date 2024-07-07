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«Искандер» уничтожил две установки ЗРК Patriot в Одесской области

Расчет комплекса «Искандер» поразил две пусковые установки зенитных ракетных комплексов Patriot и радиолокационную станцию «Жираф» в Одесской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Удар был нанесен по позиции батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot ВСУ в районе населенного пункта Южное в Одесской области, пострадали две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция «Жираф».

Ранее эстонское Минобороны объявило, что на Украину уже доставили несколько переносных зенитных ракетных комплексов Mistral производства Франции и ракет для них.

ВС России продолжают проведение СВО на Украине.