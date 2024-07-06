Главная

В Эстонии подтвердили доставку на Украину нескольких ПЗРК Mistral

Общество

Эстонское Минобороны объявило, что на Украину уже доставили несколько переносных зенитных ракетных комплексов Mistral производства Франции и ракет для них. Об этом сообщает радио Sputnik.

Подтверждение доставки ведомство опубликовали в своем аккаунте соцсети X.

Число переданных Киеву ПЗРК министерство не называет.

Ранее прибалтийские страны и Польша попросили Евросоюз «скинуться» на строительство стены от РФ. Она должна быть протяженностью 700 км. Стоимость обойдется в 2,5 млрд евро.