В Эстонии подтвердили доставку на Украину нескольких ПЗРК Mistral
Эстонское Минобороны объявило, что на Украину уже доставили несколько переносных зенитных ракетных комплексов Mistral производства Франции и ракет для них. Об этом сообщает радио Sputnik.
Подтверждение доставки ведомство опубликовали в своем аккаунте соцсети X.
Число переданных Киеву ПЗРК министерство не называет.
Ранее прибалтийские страны и Польша попросили Евросоюз «скинуться» на строительство стены от РФ. Она должна быть протяженностью 700 км. Стоимость обойдется в 2,5 млрд евро.