Прибалтика и Польша попросили весь ЕС «скинуться» на ограждающую от России стену

Власти Польши, Латвии, Литвы и Эстонии попросили Евросоюз построить 700-километровую «линию обороны» вдоль границ блока с Россией и Белоруссией. Возвести масштабный забор с укрепрайонами, логистическими узлами и сетью базовых станций намерены за счет всех 27 участников Европейского союза, сообщает «Царьград» со ссылкой на Reuters.

Цена на запрошенную прибалтами и поляками «линию обороны», предварительно, составит 2,5 млрд евро.

«Масштаб и затраты на это совместное начинание требуют целенаправленных действий ЕС по его поддержке, как политической, так и финансовой», — заявили польские, литовские, латвийские и эстонские представители.

В письме от имени стран, как утверждает Reuters, эти государства настаивают, что только при постройке новых оградительных сооружений получится «обезопасить» ЕС от России и Белоруссии. В Польше и прибалтийских странах полагают, что от Москвы и Минска могут последовать гибридные и военные угрозы.

Авторы инициативы добавили, что масштабную стройку у границ нужно планировать в координации с НАТО и его военными экспертами.