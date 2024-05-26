Украинская армия атаковала Белгород беспилотником

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«В результате его падения с последующей детонацией в районе Педагогического колледжа никто из мирных жителей не пострадал», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, осколками взорвавшегося беспилотника повреждены два транспортных средства. Оперативные службы области уже работают на месте ЧП.

Он отметил, что ранее ВСУ обстреляли поселок Прилесье. Мирные жители не пострадали. Повреждены три частных дома.