Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США, Германия и Украина совместно с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) решили сфабриковать в отношении России доказательства якобы использования химоружия, сообщает пресс-служба Минобороны .

«По имеющейся информации, США и Германия совместно с Украиной и Техсекретариатом ОЗХО готовят запуск спецмиссии по расследованию так называемых фактов применения химоружия на Украине с целью выдвижения обвинений против России», — рассказал Кириллов.

Генерал-лейтенант напомнил, что США полностью контролируют деятельность ОЗХО. По данным Минобороны, некое «независимое» государство планирует организовать расследование, в ходе которого Россию обманным путем обвинят в использовании химического оружия в зоне проведения спецоперации, хотя на самом деле это не соответствует действительности.

Чтобы сфабриковать доказательства и оклеветать Москву в преступлении, которого она не совершала, США готовы потратить около 400 тыс. долларов. Соответствующая сумма уже выделена на «расследование».

Ранее Игорь Кириллов заявил, что в ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения ВСУ токсичных химикатов нелетального действия. Киевский режим использовал запрещенные вещества в районе Донецка.