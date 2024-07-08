сегодня в 16:31

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что киевский режим регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ отметил, что в ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов нелетального действия.

В частности, по его словам, много раз ВСУ использовали хлорпикрин совместно с хлорацетофеноном. Случаи применения этого раздражающего вещества зафиксированы в районе Донецка, Горловки, Артемовска, Богдановки и Кременной.

Также ВСУ применяют списочные химикаты, такие как Би-Зет и др. Наличие подобных соединений, включая аналоги вещества табун («Джи-Эй»), включенного в список 1 Конвенции, подтверждали и представители украинской армии.

Кроме того, по словам Кириллова, ВСУ на регулярной основе используют химические средства борьбы с беспорядками. По данным показаний украинских военнопленных, ими оснащаются штурмовые группы.

Генерал-лейтенант добавил, что токсичные соединения Украина использует и для проведения актов террора на освобожденных территориях в отношении ряда российских политиков.

Кириллов также рассказал, что украинская сторона несколько раз пыталась разрушить химически опасные объекты на территориях ДНР и ЛНР, создавая тем самым угрозу химического поражения мирного населения регионов.