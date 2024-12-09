Украина думает, что Россия могла передать ей тела «не украинских» военных

Украинская сторона изучает тела бойцов ВСУ, погибших при крушении самолета Ил-76 в январе и недавно переданных Россией. В Киеве «устанавливают, действительно ли останки этих лиц принадлежат украинским военнослужащим», заявил украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными.

В штабе добавили, что тела погибших требуют «дополнительной идентификации». В сообщении пленные украинцы, погибшие при обстреле ВСУ российского Ил-76, названы «вероятно погибшими».

9 декабря российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Москва передала Киеву тела украинских военных, погибших при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области. По словам уполномоченного по правам человека, она лично присутствовала на этом процессе.

Украинские войска сбили перевозивший пленных Ил-76 в январе 2024 года. В самолете находились 65 пленных бойцов ВСУ, 3 сопровождавших их офицера ВС РФ и 6 членов экипажа. Никому из них выжить не удалось.