Украине передали тела пленных, погибших при крушении Ил-76

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия передала Украине тела военнопленных ВСУ, которые погибли при крушении самолета Ил-76 в январе 2024 года. Тогда борт с пленными сбили украинские войска, сообщает РИА Новости .

«Они переданы. Это свершилось, и я при этом присутствовала», — ответила Москалькова на соответствующий вопрос.

По словам уполномоченного по правам человека, Москва и Киев продолжат обмениваться телами военнослужащих, погибших в ходе СВО. Москалькова заметила, что это — одна из ключевых гуманитарных тем, и по ней Минобороны России и Украины регулярно взаимодействуют.

24 января 2024 года украинские войска сбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. В нем находились 65 пленных бойцов ВСУ, 3 сопровождавших их офицеров ВС РФ и 6 членов экипажа. Все они погибли.