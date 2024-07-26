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Украденный в Рязанской области ж/д мост нашли в пункте приема металлолома

В Рязанской области оперативно нашли разобранный железнодорожный мост. Его конструкции обнаружили в одном из пунктов приема металлолома, сообщает Mash .

Укравший мост получил за 60-тонный объект около 1,3 млн рублей. Общая стоимость конструкции составляет 300 млн рублей.

Возможно, мост украл местный мужчина 1987 года рождения. Именно от его имени был заключен договор на сдачу цветмета. Но, скорее всего, он – подставное лицо, на которое оформили договор, чтобы настоящего похитителя не выявили.

Местного жителя, указанного в договоре, ищут по всей области.

По факту исчезновения ж/д моста возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.

Ранее жители заметили, что исчез 60-тонный железнодорожный мост комбикормового завода. Собственники объекта написали заявление о краже. Мост разобрали за несколько дней.