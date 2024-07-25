Жители Рязанской области украли на металлолом 60-тонный ж/д мост завода
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60-тонный железнодорожный мост комбикормового завода украли в Рязанской области, ущерб оценивается в 300 млн рублей, сообщает Mash.
Собственники переправы направили заявление в ФСБ, СК и полицию. Правоохранительные органы решают вопрос о заведении уголовных дел по факту кражи в особо крупном размере и халатности.
Отмечается, что мост за считанные дни разобрали на металлолом. Это сделали жители Скопинского района.
Причем ранее они пользовались сооружением, чтобы добраться до соседних населенных пунктов. Переправа считалось подобием короткого пути.