Жители Рязанской области украли на металлолом 60-тонный ж/д мост завода

сегодня в 13:25

60-тонный железнодорожный мост комбикормового завода украли в Рязанской области, ущерб оценивается в 300 млн рублей, сообщает Mash .

Собственники переправы направили заявление в ФСБ, СК и полицию. Правоохранительные органы решают вопрос о заведении уголовных дел по факту кражи в особо крупном размере и халатности.

Отмечается, что мост за считанные дни разобрали на металлолом. Это сделали жители Скопинского района.

Причем ранее они пользовались сооружением, чтобы добраться до соседних населенных пунктов. Переправа считалось подобием короткого пути.