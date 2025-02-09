Угроза цунами возникла после мощного землетрясения в Карибском море

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CNN: цунами может обрушиться на Пуэрто-Рико и Кубу после мощного землетрясения

Землетрясение магнитудой 7,6 балла случилось рядом с Каймановыми островами в Карибском море. Толчки заметили жители Пуэрто-Рико, Кубы, Виргинских островов и Гондураса, сообщает URA.ru со ссылкой на материал CNN.

Жителям побережья заявили, что может случиться цунами. Поэтому им порекомендовали уехать вглубь государства. Также людям посоветовали забраться на возвышенность.

Высота волн цунами может составить 3 метра.

Ранее ученые сообщали, что из-за таяния ледников на Земле могут начать образовываться мегацунами. Высота волн может достигать 150 метров.