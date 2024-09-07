Ученые бьют тревогу: мегацунами сметет все на своем пути

Ученые предупредили, на планете тревогу вызывают мегацунами с гигантскими волнами, которые могут достигать 150 м в высоту за считаные минуты, сообщается на сайте Gismeteo.ru .

Мегацунами — это необычайно крупными цунами. Они могут быть спровоцированы падением льда, камней или грязи в океан, которые вызывают появление массивных волн. Кроме того, и коллапс подводного шельфа может быть причиной их внезапного появления.

В отличие от волн, которые вызываются ветром и находятся на поверхности водоема, мегацунами — это длинные волновые формы, которые при движении оказывают воздействие на весь океан, начиная от поверхности и заканчивая дном.

Из-за подъема показателей температуры на Земле ледники тают и уменьшаются, при этом высвобождая грязь и камни. Тектонические плиты находятся в постоянном движении, поэтому такие места, как Гренландия, сталкиваются с мегацунами, так как обломки льда и земли откалываются и обрушиваются в океан с отвесных скал.