Угроза НЛО: в турецком аэропорту ввели ограничения после сигнала от пилотов

В турецком аэропорту Газиантепа ввели ограничения после сигнала о НЛО

В аэропорту Газиантепа в Турции ввели ограничения на вылет и прием самолетов из-за сообщений пилотов о неопознанном освещенном летающем объекте: он может оказаться дроном, сообщает «Царьград» .

Как уточняет газета Т24, объект заметили примерно в 22:00 накануне по местному времени. Пилоты сразу передали информацию диспетчерам. После этого работу воздушной гавани частично приостановили.

Появление беспилотника на такой большой высоте кажется странным. Полеты предполагают возобновить после установления более точных данных о ситуации.

Ранее сообщалось о НЛО в небе над Лос-Анджелесом: его зафиксировали на видео очевидцы. Но затем выяснилось, что это ракета SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту 23 спутника Starlink. Инцидент оказался никак не связан с инопланетными сущностями.