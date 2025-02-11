НЛО в Лос-Анджелесе: стало известно, что жители увидели в небе

В небе над Лос-Анджелесом жители увидели достаточно удивительное зрелище — очевидцы зафиксировали на видео неопознанный летающий объект (НЛО), сообщает 360.ru .

При этом, как выяснилось позже, инцидент оказался никак не связан с инопланетянами.

Дело в том, что ракета SpaceX — Falcon 9 — успешно вывела на орбиту 23 спутника Starlink.

Между тем стало известно, что состояние Илона Маска, американского предпринимателя, миллиардера, инженера и основателя компании SpaceX, опустилось ниже 400 миллиардов долларов в 2025 году.