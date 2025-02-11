Bloomberg: состояние Илона Маска опустилось ниже 400 млрд долларов

По информации агентства Bloomberg, состояние американского предпринимателя, миллиардера, инженера и основателя компании SpaceX Илона Маска в 2025 году опустилось ниже 400 млрд долларов, сообщает ТАСС .

Это произошло из-за значительного снижения цен на акции созданной Маском компании Tesla. С момента достижения исторического максимума в декабре прошлого года акции упали на 27%. Особенно резкое падение наблюдалось на прошлой неделе.

После официального вступления в должность президента США Дональда Трампа Илон Маск все свое внимание направил на политику, а не на развитие собственного бизнеса. В том числе он плотно занялся руководством ведомства по повышению эффективности правительства (DOGE).

Ранее политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков спрогнозировал, как долго Маск продержится в правительстве США. По его словам, предприниматель должен реализовать обещанное, а потом его «попросят на выход».