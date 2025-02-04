Когда американский миллиардер Илон Маск полностью реализует свой управленческий цикл, а это может занять год или два, возможно, его как неудобную фигуру попросят на выход с занимаемой должности в новом департаменте по достижению госэффективности, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Маска вряд ли сейчас уберут в отставку. Он еще не выполнил то, что обещал Трамп (Дональд, президент США — ред.). Когда он полностью реализует свой управленческий цикл (а это может занять год или два), возможно, его как неудобную фигуру попросят на выход. Но пока он остается на своем посту и должен достичь поставленных целей», — сказал Косоруков.

Эксперт пояснил, что давление на Маска со стороны профсоюзов и дипстейта, который это все инициирует, очевидно, потому что он неудобен как руководитель. Он будет если не основным объектом атаки, то, по крайней мере, человеком, который должен помочь Трампу переработать эту систему, отменить ненужные расходы, проверить статьи бюджета Минфина, в целом урезать траты и заставить США жить по средствам.

«То есть при Трампе Соединенные Штаты будут анализировать и пересматривать все свои обязательства, отменять те, что не работают. Если посмотреть, например, на комментарии Марка Рубио (госсекретаря США — ред.) по поводу конфликта на Украине, он прямо говорит: это затяжной конфликт, в котором США тратят огромные деньги, но не получают никакого прироста к своей национальной мощи и геополитическим позициям. Следовательно, конфликт нужно либо замораживать, либо как-то урегулировать», — рассказал политолог.

Также выясняется, что США занимаются весьма сомнительными делами, финансируя перевороты в различных странах через НПО и СМИ. Минфин одобряет все эти бесконечные расходы: за последние 10 лет ни одной статьи не отклонили.

«Эти траты связаны с такими вещами, как, например, „развитие инклюзивного рынка труда в Сербии“ — на это выделили 700 тыс. долларов. Или финансирование какого-то спектакля про трансгендеров* в Албании. Зачем Минфин США должен быть ответственной государственной структурой, а не инструментом для открытого финансирования экстремистских и террористических организаций по всему миру? Причем эти структуры вчера еще считались плохими, а сегодня, действуя в интересах США, вдруг стали „хорошими“», — отметил эксперт.

Даже финансирование вооруженной оппозиции в Сирии — яркий пример: Минфин США времен экс-президента Джо Байдена фактически легализовал поддержку террористов, если они соответствуют американским интересам.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.