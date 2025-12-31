Уголовные дела завели после стрельбы с пострадавшими в Подольске

Этой ночью около одного из домов на Московской улице мкр. Климовск в округе Подольск были слышны звуки, похожие на выстрелы. По данному факту возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) и части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Ранее SHOT писал, что драка с участием 40 человек началась после полуночи рядом с ТЦ «Гран». Две группы молодых людей что-то не поделили в чайхоне «Хансарай» и решили выяснить отношения на улице. Там же прозвучали выстрелы.

Полицейские установили и доставили в территориальный отдел участников драки.

Позднее за медпомощью обратились четыре человека, которые участвовали в инциденте.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.