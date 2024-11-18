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Уголовное дело завели после того, как мастиф загрыз домработницу в Мытищах

Уголовное дело возбуждено после трагедии, произошедшей в Мытищах. Там домработница была насмерть растерзана собакой породы неаполитанский мастиф, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Дело завели по статье о причинения смерти по неосторожности. Следователи осмотрели место ЧП и назначили экспертизы.

Смертельное нападение агрессивного пса на 49-летнюю женщину произошло 16 ноября на участке у частного дома, расположенного в селе Марфино. Животное успело обглодать лицо и ноги потерпевшей.

Предварительно, все случилось у особняка российского бизнесмена — гендиректора асфальтового завода «АБЗ Белый Раст» Вячеслава Коноплева. Он также является хозяином мастифа. В момент трагедии предприниматель находился за границей.

Правоохранителям о случившемся сообщил сосед Коноплева, им пришлось застрелить пса из табельного оружия.