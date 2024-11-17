Неаполитанский мастиф российского бизнесмена загрыз домработницу в Подмосковье

Женщина погибла в частном доме российского бизнесмена, расположенного в подмосковных Мытищах. Самого Коноплева в момент нападения его собаки на домработницу не было не только дома, но и в России.

О том, что в доме Коноплева произошла трагедия, в полицию сообщил сосед мужчины. Он увидел на территории дома окровавленное тело женщины, а рядом — агрессивного неаполитанского мастифа, который бегал по территории.

По указанному адресу через какое-то время прибыли полицейские. Собака попыталась напасть и на них, в результате чего была застрелена из табельного оружия. Уточняется, что пес успел обглодать лицо и ноги потерпевшей, которая скончалась на месте происшествия.