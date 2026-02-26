Уголовное дело завели после избиения подростка группой сверстников в Мытищах
Уголовное дело возбудили по факту нападения и избиения 16-летнего подростка группой сверстников в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области.
В ходе мониторинга соцсетей силовики обнаружили видео, на котором группа подростков избила сверстника. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
По данному факту подмосковные следователи завели уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, участвовавших в избиении несовершеннолетнего.
