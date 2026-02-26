Бьют сверстников ногами и снимают на видео: банда подростков орудует в Мытищах

В подмосковных Мытищах банда подростков регулярно нападает и избивает сверстников. Происходящее снимают на видео, которое выкладывают в интернет, сообщает Msk1.RU .

Одно из нападений произошло 9 февраля во дворе многоэтажки на 1‑й Институтской улице. Сначала 16-летнему Кириллу угрожали, а затем около 20 человек начали толпой пинать его ногами по голове. Медики диагностировали у пострадавшего гематому в области глазного яблока, сотрясение мозга и ушибы. При этом после нападения угрозы продолжились — на этот раз обидчики пришли с ножом.

Родители Кирилла обратились в правоохранительные органы. Его мама Елена нашли обидчиков сына в соцсетях. Семья отметила, что они намерены не только добиться наказания для напавших на сына, но и остановить подобные нападения.

«Полиция начала проверки по факту двух драк с участием подростков. Установили личности троих подростков, в отношении их родителей составлены административные протоколы, а двое юношей привлечены к административной ответственности», — сказала Елена.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту нападения на подростка. Полицейские установили личности троих подростков, которых вместе с родителями доставили в отдел, где составили административные протоколы.

Ранее в одной из школ Москвы взрослый мигрант набросился на подростка и избил его. У пострадавшего диагностировали множественные поверхностные травмы головы.

