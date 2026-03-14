17:43

Уголовное дело завели после аварии с автобусом с детьми в Новой Москве

По факту ДТП с экскурсионным автобусом с детьми в Новой Москве возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

Утром в субботу на 45 км Калужского шоссе попал в аварию экскурсионный автобус с детьми, пострадали семь человек.

Следователи столичного главка СКР производят все необходимые следственные и процессуальные действия, которые направлены на установление обстоятельств аварии.

ГАИ устанавливает обстоятельства ДТП, а прокуратура организовала проверку по данному факту.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.