ГАИ устанавливает обстоятельства ДТП с автобусом с детьми в Новой Москве

Сотрудники московской Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с экскурсионным автобусом с детьми в ТиНАО столицы, сообщает пресс-служба ведомства.

Утром в субботу на 45 км Калужского шоссе попал в аварию экскурсионный автобус с детьми, пострадали семь человек.

Водитель автомобиля Honda наехал на стоящий транспортное средство с последующим столкновением с автобусом и еще одним легковым авто. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ.

Как добавили в столичной прокуратуре, ход и результаты доследственной проверки по данному факту находятся на контроле в ведомстве. Пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

На фото с места ЧП видно, что автобус пострадал несильно. У него разбиты задняя фара, бампер, есть вмятины. У минивена сильна смята вся боковая часть. На дороге также стоит вертолет.

