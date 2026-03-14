ГАИ устанавливает обстоятельства ДТП с автобусом с детьми в Новой Москве
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
Сотрудники московской Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с экскурсионным автобусом с детьми в ТиНАО столицы, сообщает пресс-служба ведомства.
Утром в субботу на 45 км Калужского шоссе попал в аварию экскурсионный автобус с детьми, пострадали семь человек.
Водитель автомобиля Honda наехал на стоящий транспортное средство с последующим столкновением с автобусом и еще одним легковым авто. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ.
Как добавили в столичной прокуратуре, ход и результаты доследственной проверки по данному факту находятся на контроле в ведомстве. Пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.
На фото с места ЧП видно, что автобус пострадал несильно. У него разбиты задняя фара, бампер, есть вмятины. У минивена сильна смята вся боковая часть. На дороге также стоит вертолет.
