Экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП в Новой Москве

На 45 км Калужского шоссе в столице попал в аварию экскурсионный автобус с детьми, пострадали семь человек, сообщает «МК: срочные новости» .

ДТП произошло в 08:45 в субботу. В припарковавшийся автобус врезался минивэн. В салоне с это время находился 21 человек, в том числе 16 детей 8-11 лет. В минивэне ехали восемь человек.

В результате дорожной аварии четыре человека из минивэна получили травм. Их доставят в больницу.

Из экскурсионного автобуса за медпомощью обратились двое детей и взрослый. По предварительным сведениям, им госпитализация не понадобилась.

Для эвакуации раненых в ДТП на трассу вылетел медицинский вертолет.

