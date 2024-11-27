Уголовное дело завели на живодера, зарезавшего своего щенка в Подмосковье

Уголовное дело возбудили в отношении 30-летнего жителя городского округа Химки по факту зверского убийства своего щенка в лесу. Садист признал свою вину, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Следствие установило, что 21 ноября мужчина, желая избавиться от своего щенка, нанес питомцу многочисленные удары ножом в лесополосе микрорайона Школьный в деревне Брехово. Раненное животное скончалось в ветеринарной клинике, куда его экстренно доставили прохожие.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. В ходе допроса мужчина признал вину в полном объеме. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Фигуранту грозит до 3 лет лишения свободы.

Прокуратура держит на контроле дальнейшее расследование уголовного дела по факту жестокого убийства собаки.