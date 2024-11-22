Садист в Химках насмерть забил ножом собаку

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В поселке Брехово городского округа Химки неизвестный несколько раз ударил собаку ножом, сообщает «МК: срочные новости» .

Садиста спугнули другие собачники. Люди проходили неподалеку. Жертвой оказалась молодая собака, ей еще не было и года.

Раненного пса доставили в ветеринарную клинику, но спасти его врачи не смогли.

Ранее в Кузбассе массово погибли собаки. Жители нашли не менее 10 мертвых животных. Свидетели утверждают, что они упали замертво без видимых причин.