Садист в Химках насмерть забил ножом собаку
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В поселке Брехово городского округа Химки неизвестный несколько раз ударил собаку ножом, сообщает «МК: срочные новости».
Садиста спугнули другие собачники. Люди проходили неподалеку. Жертвой оказалась молодая собака, ей еще не было и года.
Раненного пса доставили в ветеринарную клинику, но спасти его врачи не смогли.
Ранее в Кузбассе массово погибли собаки. Жители нашли не менее 10 мертвых животных. Свидетели утверждают, что они упали замертво без видимых причин.