Падали замертво на глазах у людей: в Кузбассе массово погибли собаки

В Шерегеше Кемеровской области были найдены не менее 10 мертвых собак. Свидетели утверждают, что животные падали замертво без видимых причин. Данная информация распространилась в социальных сетях, сообщает Сiбдепо .

Пользователи поделились снимками погибших домашних питомцев.

Согласно рассказам очевидцев, собака по имени Белла долгое время проживала на местной автозаправочной станции и всегда подкармливалась работниками и посетителями. 20 ноября она упала и больше не поднялась.

В комментариях люди указали, что на большинстве найденных тел были ошейники, что свидетельствует о наличии владельцев у животных. Аналогичное сообщение поступило от хозяев пса по кличке Буба, который также погиб в ту ночь.

В администрации Таштагольского района сообщили, что им известно о случаях гибели собак. В ведомство поступило несколько обращений на этот счет. Коммунальные службы были направлены для того, чтобы убрать тела мертвых животных и подготовить их к кремации с соблюдением всех норм.

Пользователи социальных сетей призывают не оставлять собак без присмотра и внимательно следить за своими любимцами, так как точные причины их гибели пока не установлены.