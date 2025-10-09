сегодня в 11:07

Уголовное дело завели на подростка, переехавшего на багги 2 детей в Люберцах

В отношении 17-летнего юноши возбуждено уголовное дело по факту наезда на багги на двух детей в Люберцах, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, не имеющим на это прав, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Предварительно, вечером 8 октября молодой человек без разрешения взял ключи от транспортного средства, которое принадлежит его отцу. На дороге юноша наехал на двух 4-летних детей, шедших по пешеходному переходу. Пострадавшим оказана медпомощь.

Как уточнили в ГСУ СКР РФ по региону, подмосковные следователи допросили участников ДТП и свидетелей. По делу планируется провести судебно-медицинские экспертизы. Специалисты изучили видеозапись с камер, на которой показан момент ДТП.

В отношении подозреваемого в аварии избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

