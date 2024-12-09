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Уголовное дело возбудили после взрыва и разрушения здания в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов после взрыва с возгоранием и обрушением стен здания в поселке Лесной округа Пушкинский, сообщает пресс-служба подмосковного главка СКР.

Пожар произошел в понедельник в производственно-складском помещении. В результате ЧП обрушились часть стены и перекрытия здания. Под завалами могут находиться три человека.

На место ЧП выехали следователи и криминалисты. Наличие пострадавших в данном инциденте уточняется.

После завершения тушения пожара и разбора завалов следователи начнут осмотр места происшествия.