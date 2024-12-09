Стена и перекрытия обрушились в производственном помещении в Подмосковье

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3 человека могут быть под завалами производственного помещения в Подмосковье

В поселке Лесной округа Пушкинский произошел пожар в производственно-складском помещении. В результате происшествия обрушились часть стены и перекрытия, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Возгорание удалось локализовать на 7 «квадратах». По словам очевидцев, по завалами могут находиться три человека, которые не успели эвакуироваться.

Причины и обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны.

Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия возгорания. Всего в тушении задействованы 24 специалиста и 7 единиц техники.

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