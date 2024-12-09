Малярный цех загорелся на востоке Москвы

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Пожар произошел в малярном цехе в Москве

На востоке Москвы произошел пожар в малярном цехе и покрасочной камере, расположенных в здании на улице Буракова. На место прибыли спасатели, они заняты ликвидацией пламени, сообщает пресс-служба МЧС России.

Охваченные огнем объекты находятся на первом этаже здания. В тушении пожара задействованы 29 сотрудников чрезвычайного ведомства и 8 спецмашин.

Информации о пострадавших в данный момент не поступало. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

Ранее в закрытом военном городке Чехов-2 погибли два подростка. Предварительно, 17-летний парень и 16-летняя девушка насмерть отравились выхлопными газами, когда запустили двигатель автомобиля в закрытом гараже.