Двое подростков задохнулись выхлопными газами в гараже в Подмосковье
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Тела 17-летнего парня и 16-летней девушки обнаружили в гараже на территории Московской области. Предварительно, подростки отравились выхлопными газами, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Трагедия произошла в закрытом военном городке Чехов-2. Подростки уединились в гараже и запустили двигатель автомобиля.
В субботу утром родители девушки забили тревогу, так как дочь не вернулась домой. Они приехали к гаражу, который оказался закрыт изнутри. Прибывшие на место сотрудники МЧС вскрыли дверь. Тела подростков нашли в автомобиле, двигатель которого был заведен.
По предварительной версии, оба подростка скончались в результате отравления выхлопными газами.
Ранее стало известно, что два маленьких ребенка скончались при пожаре в многоэтажке подмосковного Подольска.