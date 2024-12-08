Двое подростков задохнулись выхлопными газами в гараже в Подмосковье

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МК: тела двух подростков нашли в гараже в подмосковном Чехове-2

Тела 17-летнего парня и 16-летней девушки обнаружили в гараже на территории Московской области. Предварительно, подростки отравились выхлопными газами, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Трагедия произошла в закрытом военном городке Чехов-2. Подростки уединились в гараже и запустили двигатель автомобиля.

В субботу утром родители девушки забили тревогу, так как дочь не вернулась домой. Они приехали к гаражу, который оказался закрыт изнутри. Прибывшие на место сотрудники МЧС вскрыли дверь. Тела подростков нашли в автомобиле, двигатель которого был заведен.

По предварительной версии, оба подростка скончались в результате отравления выхлопными газами.

Ранее стало известно, что два маленьких ребенка скончались при пожаре в многоэтажке подмосковного Подольска.