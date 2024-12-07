Два маленьких ребенка умерли при пожаре в многоэтажке подмосковного Подольска

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СК: двух- и четырехлетний мальчики сгорели при пожаре в подмосковном Подольске

7 декабря в квартире на девятом этаже жилого дома в подмосковном Подольске начался пожар. Сотрудники МЧС потушили его и нашли двух раненых мальчиков 2020 и 2022 годов рождения, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Детям помогли медики и отвезли в больницу. Однако там мальчики скончались. По предварительным данным, малыши остались дома без взрослых, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Следователи рассматривают неправильное применение электрического оборудования (обогревателя) как одну из причин возгорания. Открыто уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса России — «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Ранее сотрудники МЧС Подмосковья спасли во время пожара в Одинцовском городском округе трех подростков.