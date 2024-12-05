Огнеборцы Подмосковья спасли на пожаре трех подростков

В среду, 4 декабря, работники 246-й пожарно-спасательной части территориального управления № 1 ГКУ «Мособлпожспас» совместно с огнеборцами ПСЧ-3 и ПСЧ-15 ГУ МЧС России по Московской области приняли участие в тушении пожара и спасении людей в квартире одного из высотных домов Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба управления.

Начальник 246-й ПСЧ Дмитрий Грачев рассказал, что сообщение о пожаре потупило от диспетчера центрального пункта пожарной связи около 15:00 дня. По информации, в одной из квартир на 16-м этаже многоквартирного дома происходило горение.

«Прибыв на место, огнеборцы создали звенья газодымозащитной службы и направились к очагу пожара. Горело в комнате на площади 12 квадратных метров. Сильный дым распространился на расположенные рядом квартиры и вышележащие этажи. Возникла угроза находящимся в доме жильцам. Пожарные приступили к их эвакуации. Из опасной зоны на свежий воздух в общей сложности было выведено двадцать человек, в том числе шесть детей. Работники 246-й ПСЧ звеном ГДЗС при помощи специального спасательного устройства спасли с вышележащего, семнадцатого, этажа трех подростков 16 и 17 лет. Пожар был оперативно потушен. Распространения огня на соседние квартиры не допущено», — заключил Дмитрий Грачев.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.