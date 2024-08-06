Уголовное дело возбудили после взрыва гранаты в московской квартире

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сегодня в 14:36

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва гранаты в квартире на западе Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва гранаты в квартире жилого дома на западе столицы. В результате ЧП погиб 1 человек, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Во вторник утром утром 62-летний Игорь А. взорвал гранату в квартире дома № 7, корп. 2, на улице Артамонова в районе Фили-Давыдково. В результате происшествия он скончался на месте. Предварительно, погибший мог совершить суицид.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ (неосторожное обращение с взрывным устройством).

Прокуратура держит на контроле ход и результаты расследования уголовного дела по факту взрыва гранаты в столичной квартире.