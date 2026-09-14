Сбер поздравил Ногинск с Днем города

В минувшую субботу в Ногинске отметили День города. Сбер принял участие в празднике, организовав серию увлекательных мероприятий для жителей и гостей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Посетители смогли испытать удачу на Колесе Фортуны, выиграть промокоды и получить консультации от сотрудников банка. Юные гости получили красочные наклейки с изображением СберКота, а также поиграли в гигантскую дженгу.

Управляющий Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов сказала, что для банка большая честь быть партнером для жителей города и частью этого праздника.

«Желаем Ногинску дальнейшего роста. Пусть все ваши начинания будут успешными, а Сбер всегда будет рядом, чтобы обеспечить надежную поддержку новым проектам», — прокомментировал Осипов.

Сбер сегодня — это крупная цифровая экосистема и финансовая группа: помимо классических банковских услуг в нее входят сервисы для недвижимости (Домклик), поиска работы (Работа.ру), медицины (СберЗдоровье), доставки (Купер) и развлечений (Okko, «Звук», Союзмультфильм), интеллектуальные устройства с нейросетью ГигаЧат (SberDevices).