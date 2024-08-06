Один человек погиб при взрыве в квартире на улице Артамонова в Москве
Baza: человек погиб при взрыве в квартире на западе Москвы
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Один человек погиб в результате взрыва в многоквартирном доме на западе столицы. На месте ЧП работают спасатели, сообщает Baza.
Взрыв произошел во вторник утром в доме №7, корп. 2, на улице Артамонова в районе Фили-Давыдково. В результате взрыва 1 человек погиб и 1 пострадал.
По предварительной информации, взорвалось неустановленное устройство.
На месте происшествия работают городские оперативные службы.