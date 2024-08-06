Один человек погиб при взрыве в квартире на улице Артамонова в Москве

Baza: человек погиб при взрыве в квартире на западе Москвы

Один человек погиб в результате взрыва в многоквартирном доме на западе столицы. На месте ЧП работают спасатели, сообщает Baza .

Взрыв произошел во вторник утром в доме №7, корп. 2, на улице Артамонова в районе Фили-Давыдково. В результате взрыва 1 человек погиб и 1 пострадал.

По предварительной информации, взорвалось неустановленное устройство.

На месте происшествия работают городские оперативные службы.