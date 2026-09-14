Фото - © Страница в Инстаграм* @alexis.landot/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

сегодня в 17:15

Блогер-экстремал без страховки залез на самый высокий небоскреб в ЕС

Французский блогер-экстремал, скалолаз и каскадер Алексис Ландот забрался без страховки на башню Varso в Варшаве. Об этом написал менеджер блогера в его Instagram*-аккаунте.

«Алексис только что совершил фри-соло-восхождение на башню Varso — самое высокое здание в Европейском союзе», — говорится в сообщении.

Менеджер также добавил, что после восхождения экстремала арестовали полицейские.

Потом вышло обновление в посте, что каскадер уже на свободе.

Подписчики поддержали блогера, назвали его крутым и сумасшедшим. Также они просили людей не повторять такие трюки.

* Принадлежит компании Meta. Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

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