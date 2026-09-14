Поэт Александр Кушнер назвал Ленинград главным воспитателем

Поэт Александр Кушнер, которому исполнилось 90 лет, рассказал о детстве в Ленинграде, эвакуации в Сызрань и встречах с Анной Ахматовой и Иосифом Бродским, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Александр Кушнер родился в Ленинграде в 1936 году. Его родители приехали в город из-под Витебска в начале 1930-х. Во время войны поэт с матерью эвакуировался в Сызрань, а отец-сапер строил Дорогу жизни через Ладожское озеро и в 1942 году получил орден Красной Звезды.

«Главным моим воспитателем был Петербург, тогда Ленинград. Город. Равного ему нет. Он не похож на другие города, понимаете?» — сказал Кушнер.

Поэт назвал Пушкина главным литературным влиянием, а также отметил Блока и Осипа Мандельштама. Он дружил с Лидией Гинзбург, которая познакомила его с Анной Ахматовой, и с Андреем Битовым. Иосифу Бродскому Кушнер был благодарен за оценку его как одного из лучших лирических поэтов XX века.

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