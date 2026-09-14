Фармаколог Милешина предупредила об опасности лечения травами

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры фармакологии ИФМХ Пироговского Университета Светлана Милешина предупредила, что растительные средства могут вызывать отравления, поражать органы и влиять на эффективность лекарств, сообщает RuNews24.ru .

Милешина рассказала, что растения содержат множество химических соединений. Самолечение травами может привести к дерматиту, конъюнктивиту и токсическому поражению органов.

Люди могут перепутать ядовитое растение с безопасным: например, ягоды ландыша похожи на бруснику, а аптечную ромашку — с собачьей. Багульник, чистотел, окопник, кава-кава, сенна, мать-и-мачеха и ашваганда могут поражать печень. Некоторые травы влияют на давление, гормональную систему и чувствительность кожи к ультрафиолету. Риск также создают аллергены и загрязнение сырья микробами, тяжелыми металлами, радионуклидами и пестицидами.

Милешина добавила, что около 80 растений вступают во взаимодействие с лекарствами. Зверобой, гинкго, чеснок и шалфей ускоряют работу ферментов печени и могут ослаблять эффект препаратов. Расторопша, ромашка, солодка и грейпфрут, напротив, замедляют метаболизм и усиливают побочные эффекты. Перед приемом фитосредств вместе с рецептурными лекарствами эксперт рекомендовала обратиться к врачу.

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