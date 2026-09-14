Врачи опровергли правило восьми стаканов воды в день

Универсальной нормы воды не существует: избыток жидкости может быть опасен, а часть суточной потребности организм получает из пищи, сообщает «Крымская газета» .

Совет пить восемь стаканов воды в день связывают с рекомендацией Пищевого совета Национального исследовательского совета США 1945 года. В документе говорилось о 2,5 литра жидкости в сутки, причем большая ее часть поступает с пищей.

Физиолог Хайнц Валтин из Дартмутской медицинской школы не нашел научных подтверждений обязательным восьми стаканам. Исследование 2022 года с участием более 5 600 человек из 23 стран показало, что потребность в жидкости зависит от веса, климата и физической активности. Около 20–30% воды организм получает из еды: огурцы и арбузы состоят из нее на 95%.

Избыток жидкости может вызвать гипонатриемию — опасное снижение концентрации натрия в крови. После Бостонского марафона ее выявили у 13% обследованных бегунов. Ориентир составляет около 30 мл жидкости на килограмм веса в сутки, включая чай, кофе и продукты. При тренировках и жаре потребность растет, а при сердечной или почечной недостаточности норму следует ограничивать.

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